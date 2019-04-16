ميرنا وليد - بيروت - تستقطب "​مؤسسة الصفدي الثقافية​" من خلال برنامجها "شرقيات - عيش الموسيقى"، حشداً لافتاً من محبي الفن العريق، والتاريخ الموسيقي العربي الأصيل.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- "مؤسسة الصفدي الثقافية" تقدّم أمسية مميّزة تحية لـ عبد الحليم حافظ68% من قراء موقع الخليج 365... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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