خاص- الصور الأولى من مؤتمر إطلاق "دقوا على الخشب" لمروان خوري وحسين الجسمي في بيروت

ميرنا وليد - بيروت - يقام الان في احد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمر صحفي لإطلاق الديو الغنائي بين الفنان اللبناني ​مروان خوري​ والفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​ رسمياً الذي جاء تحت عنوان "دقوا على الخشب" بحضور السفير الإماراتي في لبنان ​حمد الشامسي​.

وحصل موقع الخليج 365 على صور حصرية من المؤتمر الصحفي الذي حضره الى جانب الفنان مروان خوري كل من السفير الإماراتي في لبنان حمد الشامسي، ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني ​غسان حاصباني​ والنائب ​فؤاد مخزومي​ وحشد من الشخصيات السياسية والإعلامية والإجتماعية والفنية.

"دقوا على الخشب" من كلمات مروان خوري وعلي الخوار، وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري ومحمود عيد.