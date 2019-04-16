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ميرنا وليد - بيروت - يقام الان في احد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمر صحفي لإطلاق الديو الغنائي بين الفنان اللبناني مروان خوري والفنان الإماراتي حسين الجسمي رسمياً الذي جاء تحت عنوان "دقوا على الخشب" بحضور السفير الإماراتي في لبنان حمد الشامسي.
وحصل موقع الخليج 365 على صور حصرية من المؤتمر الصحفي الذي حضره الى جانب الفنان مروان خوري كل من السفير الإماراتي في لبنان حمد الشامسي، ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني غسان حاصباني والنائب فؤاد مخزومي وحشد من الشخصيات السياسية والإعلامية والإجتماعية والفنية.
"دقوا على الخشب" من كلمات مروان خوري وعلي الخوار، وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري ومحمود عيد.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- الصور الأولى من مؤتمر إطلاق "دقوا على الخشب" لمروان خوري وحسين الجسمي في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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