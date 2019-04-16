ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن المؤسسة العامة للسينما التابعة لوزارة الثقافة السورية، وجهت دعوات لعدة ممثلين سوريين وعرب لحضور النسخة السادسة، من مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة.
وعلمنا أن إدارة المهرجان، الذي ينطلق في الثالث والعشرين من شهر نيسان/أبريل الحالي حتى 28 منه، قررت تكريم الممثلين السوريين ديمة قندلفت وبسام لطفي والممثلة اللبنانية كارمن لبس والفنانة المصرية سمية الخشاب.
وإضافة إلى ذلك، فإن الممثلة اللبنانية دارين حمزة، ستكون عضو في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الاحترافية.
ويعقد مدير المؤسسة العامة للسينما مراد شاهين مؤتمراً صحفياً اليوم، في الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون، ويعرض فيه جميع تفاصيل المهرجان.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- ديمة قندلفت وسمية الخشاب وكارمن لبس مكرّمات في دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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