كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مي عز الدين تتصدر البوستر الثاني لـ "البرنسيسة بيسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت النجمة مى عز الدين عن البوستر الرسمى الثانى لمسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة" القرر عرضه فى شهر رمضان المقبل بشكل حصرى على قناة الحياة، وتصدرت مى البوستر وظهرت عليه بشخصية "بيسة" التى تقدمها فى أحداث العمل.

وعلقت مى عز الدين على البوستر :”آسفة يا بيسة إني نزلت بوستر سكسكة الأول بس إنتي عارفاها بقي ست قادرة..عموماً عشان مفيش حد يبقي أحسن من حد ليكي واحد تاني كمان هينزل غير ده يعني يبقي ليكي ٢ وهي بوستر واحد كفاية إنها نزلت الأول.



وطرحت مى أول أمس الأحد البوستر الأول للمسلسل والذى تصدرته أيضاً ولكن بشخصية "سكسكة" السيدة العجوز التى تجسدها مى عز الدين وهى جدة "بيسة" خلال الأحداث، لاسيما وأن مى تظهر بشخصين فى العمل الذى تدور أحداثه فى اطار شعبى اجتماعى لايت.