كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الظهور الأول لـ روزالين البيه في شخصية سارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎حالة من السعادة تشعر بها الفنانة روزالين البيه بعد ردود الفعل لطرح الاعلان الرسمي لمسلسلها الرمضاني قابيل والذي تواصل تصوير حلقاته حتى شهر رمضان .

‎العمل ينتمي لنوعية البطولات الجماعية ويعتبر أول أدوارها التليفزيونية بمصر.

‎وتلعب فيه دور سارة ويتكتم مخرج العمل والشركة المنتجة له تفاصيل العمل كله باستثناء ما ظهر في الاعلان الرسمي.

‎المسلسل هو اللقاء الثاني لها مع الفنان محمد ممدوح بعد فيلم تراب الماس والثاني ايضا لها مع المخرج كريم الشناوي بعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وإشرافه على اللقاءات التي أجرتها كوجه اعلامي له.

‎العمل كتبه مصطفى صقر ومحمد عز ويخرجه كريم الشناوي ومن إنتاج E Producers وسيعرض على mbc مصر.

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‎وتشارك روزالين بطولة العمل مع كل من محمد ممدوح ومحمد فراج وأمينة خليل وفاطمة ناصر وعلي الطيب.

‎على صعيد أخر تنتظر روزالين هذا الأسبوع عرض مسلسلها الامريكي الجديد “Ramy” والذي تلعب فيه دور أماني وهي فتاة مصرية يلتقيها بطل العمل رامي بالقاهرة وتتوالى أحداث العمل.

‎العمل من انتاج شركتي Hulu في الولايات المتحدة و Film Clinic في مصر ‎ويتكون من ١٠ حلقات ، ٨ في الولايات المتحدة و ٢ في مصر وتلعب روزالين بطولة الحلقتين.

‎روزالين كانت قد ظهرت أيضا كبطلة لفيديو كليب أغنية فاكرة لفرقة مساء إجباري الذي أخرجه تيمور تيمور والفيلم القصير "شوكة وسكينة" الذي تم عرضه من قبل في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

‎وهي دارسة للتاريخ بجامعة أوكسفورد بإنجلترا وحاصلة على ماجستير في التمثيل من معهد‎‏LAMDA ‎ اقدم مدارس التمثيل بإنجلترا، ‎ودرست لسنة اضافية بالActors Studio‎ بنيويورك، وقدمت أكثر من ٣٠ مسرحية بإنجلترا، ‎وهي كاتبة سيناريوهات السينما والمسرح ايضا.