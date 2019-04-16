كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلا شيحا ترد على مهاجميها بسبب صورتها مع محمد رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ردت الفنانة حلا شيحة، على هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليها بعد نشرها صورة من كواليس تصوير مسلسل " زلزال" مع النجم محمد رمضان، حيث اعترض الجمهور على تشابك أيدى حلا ورمضان فى الكواليس، ووجهوا لها الاتهامات، خاصة وأنها كانت ترتدى الحجاب منذ وقت قصير.

وقالت "شيحا": "اللي مش حابب وشايف أن الصفحة دي مش عاجباه ياريت ما يعلقش تاني.. دي صفحة فنية.. أهلا بالتعليقات الإيجابية والباقي لا يعنيني.. محمد رمضان ده زميل وأخ وهو متزوج و بيحب زوجته وربنا يخليه ليها و لأولاده".

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ويعد المسلسل، العمل الأول للفنانة حلا شيحا بعد عودتها إلى التمثيل وخلعها الحجاب، عقب أكثر من 12 عاما من الاعتزال.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.