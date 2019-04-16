رغم خلافها معها نداء شرارة تساند شيرين عبدالوهاب.. وهذا ما قالته عن عفويتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة الأردنية نداء شرارة، نجمة برنامج The Voice، عن علاقتها بالفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، والتي كانت ضمن فريقها بالبرنامج.

نداء قالت في تصريحات صحفية، إنها تدعم الفنانة شيرين عبدالوهاب في أزمتها الأخيرة، متمنية أن تمر أزمتها على خير.

وأضافت: «الله يقويها ويكون معها، أنا من عشاق صوت شيرين، صوتها لا يتكرر كثيرًا وتقدم الأغاني الثقيلة في عصر أصبحت هذه النوعية من الأعمال الغنائية شيئًا نادرًا».

وتابعت: «ساندتها في “منشور” عبر صفحة إنستجرام، وأغلقت خاصية التعليقات، لأنني أردت فقط التعبير عن تعاطفي معها، دون أن تفتح باباً لـ”بلبلة”».

وأشارت نداء إلى عدم وجود تواصل بينها وبين شيرين منذ فترة طويلة، لانشغال كل منهما بالأعمال الفنية.

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واستطردت: «الفنان العفوي بالفطرة دائمًا ما يتعرض لإساءة فهم، ومن الأفضل إذا كان يعرف أن هذه النقطة ستؤذيه أن يبتعد عن الكلام، ويركز فقط فيما يقدمه من أعمال فنية، أعرف نجومًا كبارًا بعيدين عن الحوارات واللقاءات التليفزيونية، ويفضلون أن تتحدث أعمالهم عنهم، لكن في النهاية هذه حرية شخصية».

وكانت شيرين قد خضعت للتحقيق قبل أيام في نقابة المهن الموسيقية بتهمة الإساءة لمصر في حفل أحيته بدولة البحرين.

يُذكر أن نداء شرارة هي الفائزة بلقب برنامج «The Voice» في موسمه الثالث، والذي عُرض على قناة mbc مصر، عام 2015.

وكان قد حدث خلاف بينها وبين شيرين بعد فوزها باللقب قالت عنه، إن شيرين دعتها لمشاركتها حفلها في مهرجان بعلبك، الذي أحيته في لبنان، فوافقت على طلبها وحضرت إلى لبنان ودفعت على نفقتها الخاصة تكاليف السفر والإقامة، وعندما حاولت التواصل مع شيرين، لم تردّ على اتصالاتها الهاتفية، مما جعلها تعود خائبة إلى الأردن.

وبعد مرور فترة، عاودت نداء الاتصال مجددًا بشيرين وسألتها عن السبب الذي جعلها تتصرف معها بمثل هذه الطريقة، فردت عليها: «معلش يا نداء الواحد أوقات بينسى أولاده».