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انت الان تتابع تفاصيل خبر مشهد سينمائي توقع اختفاء كاتدرائية نوتردام قبل 15 عاماً والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 06:49 مساءً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من فيلم قديم يتحدث عن حريق في كاتدرائية نوتردام العريقة وسط باريس.
وشب حريق هائل في كاتدرائية نوتردام العريقة في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الاثنين، في حين تقول السلطات الحكومية إنه لم يكن حادثاً عرضياً.
وعقب الحادثة أصيب الكثير من الأشخاص بحالة من الحزن، ما دفعهم إلى نشر مقطع من فيلم سينمائي توقع اختفاء الكاتدرائية.
وانتشر المقطع من الفيلم الشهير "before sunset" (قبل الغروب)، حيث توقع اختفاء الكاتدرائية يوماً ما.
وعرض هذا الفيلم لأول مرة عام 2004، أي إنه توقع اختفاء الكاتدرائية منذ 15 عاماً تقريباً، قبل التهام الحريق لبرج الكاتدرائية.
حيث دار الحوار بين البطل والبطلة حول مدى جمال الكاتدرائية، ولكنهما توقعا اختفاءها لسبب غير معلوم، بالإضافة إلى أن البطلة قالت إنه كانت توجد فى نفس المكان على ضفاف نهر السين كنيسة أخرى غيرها.
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