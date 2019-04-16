مالوما يستمتع بصيف مراكش في المغرب – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: يقضي النجم الكولومبي مالوما إجازة قصيرة في المملكة المغربية وتحديدًا في مدينة مراكش السياحية.

وشارك مالوما الجمهور عبر خاصية “إنستا ستوري” عبر موقع “إنستجرام” بصور له ظهر فيها بحمام السباحة يستمتع بأجمل الأوقات تحت أشعة الشمس.

وتأتي زيارة مالوما هذه إلى المغرب قبل أسابيع من موعد حفله المنتظر ضمن فعاليات مهرجان “موازين إيقاعات العالم” يوم 29 حزيران/يونيو المقبل حيث سيقدّم مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته.

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تجدر الإشارة إلى أن مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا.