نقيب الفنانين السوريين يرفض الإعتراف بـ أصالة كفنانة!

متابعة بتجــــــــــــرد: هل من الممكن أن نرى أصالة تغني مجددًا في دمشق؟ إنّه السؤال الّذي طُرح على نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان وأثارت إجابته جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وفي التفاصيل، لم يعترف النقيب زهير رمضان بـ أصالة نصري كفنانة قائلًا: “الفنان هو المنتسب بعضوية نقابة الفنانين والمُسجّل في جدول الأعضاء إستنادًا لأحكام القانون.. خارج هيدا الحكي ما اسمو فنان، وفهمكم كفاية”.
وتابع زهير رمضان: “أنا اتحدّث قانونيًا وتحديدًا باللائحة التنظيمية القانوينة الموجودة في نقابة الفنانين”.
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