لن تتخيلوا كم تتقاضى إميليا كلارك عن دورها في “صراع العروش”

متابعة بتجـــــــــــرد: مع انطلاق الموسم الثامن من “صراع العروش”، سجلّ هذا المسلسل نسب مشاهدة قياسية على شبكة HBO وكان أكثرها تحقيقًا للأرباح.

إذ إنّ تكلفة إنتاج كل حلقة من الموسم 8 من Game of Thrones كانت 15 مليون دولار أي ما يعادل تكلفة إنتاج فيلم بالكامل، ناهيكم عن أجور فريق العمل اذ أفادت بعض التقارير أن أجور أبطال العمل وصلت الى 200 ألف دولار وحتى مليون دولار للحلقة الواحدة.

وكان للممثلة إميليا كلارك حصّة الأسد من هذه الأرباح الهائلة، فوفق موقع Cosmopolitan، تقاضت بطلة المسلسل 500 ألف دولار عن كل حلقة في الموسمين الأخيرين.

فإذا كانت هناك سبع حلقات في الموسم السابع، وسيكون هناك ست حلقات في الموسم الثامن، هذا يعني أن إميليا تقاضت حوالي 6.5 مليون دولار عن موسمين فقط، وبناءً على ما قدمته في المواسم الأولى ستكون قد تقاضت اجمالي 12.5 مليون دولار.