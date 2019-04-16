قصي خولي يتحدّث عن شخصيته في “خمسة ونص”: “قد تحظى بالكثير من التعاطف”

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الممثل قصي خولي عن تفاصيل الشخصية التي سيقدمها في مسلسل “خمسة ونص”، والذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل.

وتحدث في لقاء مع برنامج “ترندينغ بالعربي” عن الدور الجديد الذي سيقدمه، مشيرًا الىأنّه سيلعب شخصية شاب غني يمر بمشاكل عائلية كثيرة، وهناك قصة حب تجمعه بالممثلة نادين نسيب نجيم.

وأكد أن الشخصية لن تكون شريرة كما ذكر البعض، إنما قد تحظى بالكثير من التعاطف من قبل البعض، لافتًا الى وجود بعض المشاهد العفوية الكوميدية الموجودة في الشخصية.

وعن فريق العمل والعلاقة المميزة التي تجمع بالجميع خلال التصوير أكد أنه يحرص دائمًا على معاملة الجميع كأخواته وأصدقائه ولا يمكنه العمل بطريقة مختلفة.

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يشارك في بطولة “خمسة ونص” إلى جانب قصي خولي ونادين نسيب نجيم ومعتصم النهار، نخبة من النجوم من لبنان وسوريا، والعمل من تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”.

تجدر الإشارة إلى أن شارة “خمسة ونص” والتي تحمل اسم “يا بتفكر يا بتحس”، سجّلتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بصوتها وستبصر النور خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن الحملة الترويجية الخاصة بالمسلسل.