شاتاي أولسوي يوضح حقيقة انفصاله عن حبيبته.. إليكم ما قاله

متابعة بتجـــــــــــرد: ترددت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بأن النجم التركي ​شاتاي أولسوي​ انفصل عن حبيبته الفنانة دويجو ساريشن بعد سلسلة خلافات نشبت بينهما.

من جانبه، نفى شاتاي هذه الأخبار، فعدسات مصوري الباباراتزي رصدت الثنائي خلال خروجهما من عرض مسرحي، وقد استغل الصحفيون الفرصة، وسألوا النجم التركي الوسيم عن هذا الأمر ليجيب بالقول: “كل شيء يسير على ما يرام، يا أصدقاء دائمًا ما تخرج مثل هذه الأخبار، ولكن ولا توجد مشكلة بيننا”.

الجدير ذكره أن المحكمة التركية أصدرت مؤخرًا قرارًا يقضي بسجن الممثل شاتاي أولسوي مدة 4 سنوات وشهرين بتهمة الاتجار بالمخدرات.