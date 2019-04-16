عرض أول أوبرا إماراتية في إكسبو 2020 دبي

أعلن إكسبو 2020 دبي عن أول أوبرا إماراتية على الإطلاق سيتم عرضها خلال فعاليات إكسبو الدولي الذي سينطلق في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، ويعد هذا الحدث تاريخياً، ويشارك به مواهب إماراتية وعالمية.

وتستعرض قصة الأوبرا، الثراء التاريخي لهذه الأرض الذي يمتد لآلاف السنين، وتسلط الضوء على التراث الإماراتي الغني والروح المبدعة والخلاقة التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة.



وعلى أنغام موسيقى من تأليف الملحن الإماراتي العالمي الشهير محمد فيروز، وحوار بقلم الكاتبة الإماراتية مها قرقاش، سيسرد هذا العمل الفني المسمى "الوصل"، بحسب الاسم القديم لإمارة دبي، حكاية الجذور البدوية لدولة الإمارات، وحاضرها المعاصر كحاضنة لمئات الثقافات الغنية والمتنوعة.

وعن هذا العمل الفني الرائد، قالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: "يحرص إكسبو 2020 دبي على دعم استراتيجية الابتكار التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف إحداث تأثير إيجابي دائم في المجتمع، ومن هذا المنطلق فإننا نفخر بتسليط الضوء على الثقافة والمواهب الإماراتية من خلال هذه الأوبرا الرائدة ونتطلع قدما لعرض لحظة فارقة من تاريخ الإمارات أمام العالم".





تدور أحداث العرض الأول من هذه الأوبرا، التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع أوبرا ويلز الوطنية، على مدى ساعتين باللغتين العربية والإنجليزية، ويشارك بها طاقم فني يزيد على 100 ممثل وموسيقي، وفريق إنتاج مكون من 70 متخصصاً.

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ويشتهر محمد فيروز بالعديد من الأعمال الفنية، منها: "أغنية صميدة"، وموسيقى الملحمة الأوبرالية "الأمير الجديد"، وبمؤلفاته الموسيقية الضخمة التي تجمع بين الأبعاد الجيوسياسية والمواضيع الفلسفية، كما أنه حظي بإشادة صحيفة "نيويورك تايمز" التي اعتبرته "صوتا فنيا جديدا مهما"، ووصفته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأنه "أحد الملحنين الأكثر موهبة بين أبناء جيله".

وتشتهر مها قرقاش بأفلامها الوثائقية التي تركز على الثقافة الإماراتية، وكذلك بروايتيها المعروفتين "أنا الأخرى"، و"سمكة الرمل".

من جهته، قال الملحن محمد فيروز: "نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نستلهم الحاضر حين ننظر إلى تاريخنا بعين الفخر والاعتزاز، ونتطلع إلى مستقبلنا برؤية ملؤها الأمل والتفاؤل، وكليّ فخر وسعادة بتلحيني أوبرا تعرض في إكسبو 2020 دبي، ومتشوق لافتتاح هذا العمل الذي لم يسبق له مثيل في أوبرا دبي، هذا عمل يسلط الضوء على التاريخ المحكي لشعبنا وعلى الثراء الإنساني الذي تزخر به بلدنا وكرم ضيافتنا الذي نعانق به العالم".

ويطمح إكسبو 2020 دبي إلى جذب 25 مليون زيارة خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى أبريل/نيسان 2021، ومن المتوقع أن يأتي 70% من زواره من خارج الإمارات، وهي أكبر نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ معارض إكسبو الدولية الممتد منذ نحو 170 عاما.

وسيجتمع أكثر من 200 مشارك، بما في ذلك البلدان والشركات والمنظمات متعددة الجنسيات والمؤسسات التعليمية، لاستكشاف الشعار الرئيسي لإكسبو 2020 دبي "تواصل العقول وصنع المستقبل".