فاليري ابو شقرا تودّع العزوبية.. وهذا هو سعيد الحظ

على ما يبدو ان ملكة جمال لبنان لعام 2015 فاليري ابو شقرا ستودع العزوبية قريباً وذلك بعدما اعلنت خطوبتها من الشاب زياد عمار.

وتداول جمهور “ابو شقرا”، مجموعة من الصور من أجواء حفل الخطوبة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات من قبل المحبين الذين هنؤها على الخطوبة.

وكانت “فاليري” قد شاركت في بطولة مسلسل “ما فيّ” المؤلف من 60 حلقة وهي تستعد لتصوير الجزء الثاني منه، اخراج رشا شربتجي، تأليف الكاتبة كلوديا مرشيليان، ويشارك البطولة الى جانبها كل من معتصم النهار، احمد الزين، إلسا زغيب، ليليان نمري، زينة مكي، بيار داغر، جان دكاش، نادين خوري، يوسف حداد، سهير نصر الدين، المنتصر نجم الدين، كارلا بطرس، روزينا لاذقاني، ناتاشا شوفاني، جو طراد، محمد قنوع وغيرهم. انتاج شركة الصبّاح للاعلام.