"روتانا" تحذف أرشيف إليسا الغنائي من "أنغامي".. وهذا ردّ فعلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت المطربة اللبنانية إليسا، عن حزنها الشديد بسبب القرار الذي اتخذته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بحذف أغانيها من "أنغامي"، الشهير، وضمّ أغانيها للتطبيق الجديد "ديزر".

وأكدت إليسا أنها تحترم هذا القرار، إذ غردت على تويتر، قائلًة: "كما لاحظ معظمكم، أغنياتي ليست على أنغامي بعد الآن، أنا حزينة على هذا، ولكن هذا قرار روتانا وأنا احترمه، أغنياتي الآن على ديزر".

وعلى الرغم من إعلان إليسا احترامها للقرار، إلا أنها فاجأت متابعيها بإلغاء متابعة حساب "روتانا"، من تويتر، بينما لا زالت تتابع حساب تطبيق "أنغامي"، ومن المتوقع أن تتصاعد الأزمة خلال الساعات المقبلة.

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وأعرب متابعو إليسا، عن غضبهم بسبب هذا القرار، فقال متابع: "قرار شركة روتانا بكل أسف غير منضبط حرفيًا ومش منطقي إني أحذف رصيد فنانة الأكثر جماهيرية ومبيعًا في الوطن العربي واحط أغانيها في تطبيق زي ديزر مش متاح استخدامه فكل الدول زي سوريا وفلسطين والسودان وليبيا وتونس، سياسة غريبة والأغرب الانسياق وراء البيزنس وخسارة سمعتكم بجد عيب جدًا".

وتابع آخر: "ما راح ننزل ديزر ولو بدا تموت روتانا ونحنا مو على كيفن وبعرف انك زعلانة ونحنا كمان زعلانين على تعب وجهد ضاع بلمحة بصر ومو كل شغلة بدا اياها روتانا بتصير وكلنا مشتركين بقناتك على يوتيوب و من زمان وهالشي بيكفي"، وأضاف متابع: "والله صار لازم تتركي روتانا".

وتعتبر المطربة اللبنانية إليسا، هي الأعلى استماعًا على تطبيق أنغامي بعدد يصل إلى نحو 500 مليون مستمع، ليتم نقل جميع أرشيفها الغنائي الذي يضم 11 ألبومًا للتطبيق الجديد "ديزر".