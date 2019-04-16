"خمسة ونص" دراما اجتماعية تجمع النجوم في رمضان

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يجتمع النجوم قصي خولي ونادين نسيب نجيم ومعتصم النهار في الدراما الاجتماعية "خمسة ونص" على MBC في رمضان، ضمن سياق درامي يعكس أبعاد الصراع بين الحب من جهة والسلطة والمال من جهة أخرى. وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر، وتدور حبكته حول مجموعة خطوط درامية مستمدّة من الواقع، تتقاطع لترسم أحداثاً شيّقة لا تخلو من المؤامرات تارةً والخيانة والغموض طوراً. فيما تقدم شارة العمل الفنانة شيرين عبد الوهاب. علماً أنه يجمع عدة نجوم كبار منهم رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، بالإضافة إلى جوليان فرحات، سينتيا صموئيل، رواد عليو، نعمت عساف، كارين سلامة، نيرمين شوقي وآخرين.

قصي خولي: أقدم شخصية جديدة بحثتُ عنها طويلاً

يبدي قصي خولي سعادته بهذه التجربة معتبراً أن الجمهور سيشاهد عملاً درامياً مميزاً في شهر رمضان. ويضيف: "أقدم دوراً جديداً عليّ في مسيرتي المهنية، ألتقي خلاله مع مجموعة من النجوم المتألّقين الذين يعطون أدوارهم حقّها من صميم قلوبهم، ما يمنح العمل مزيداً من التألّق".

وقال حول انطباعه عن العمل لدى قراءة النص: "كنت أبحث عن عملٍ أطلّ من خلاله على الجمهور بشكل جديد لا يشبه ما قدمته في السنوات الأخيرة.. وكان ذلك بمثابة تحدٍّ لي، إلى أن عثرتُ على هذا النص الذي كتبته إيمان السعيد بكثير من الإبداع، فكان لي ما أردت. لذا أعد الجمهور بتقديم دور جديد يحمل قراءة جديدة لشخصية مختلفة ومميزة".

هذا وعبّر عن سعادته بعرض العمل على شاشة MBC، مشيراً إلى أنه ينتظر حكم الجمهور بفارع الصبر، مصراً على عدم كشف تفاصيل الشخصية قبل انطلاق حلقات العمل".

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نادين نجيم.. امرأة مثالية تجمع البراءة والقوة

"تبدأ القصة بحادثة تجبر الشخصيات على اتخاذ قرارات مفصلية في حياتهم" هكذا تصف نادين نسيب نجيم قصة العمل، وتوضح:"كوننا ثلاث شخصيات، رجلان وامرأة، سيعتقد الجمهور أن ثمة صراعاً يخوضه رجلان على قلب امرأة واحدة، غير أن الواقع يتضمّن تفاصيل مختلفة ستُكشف تباعاً في سياق الأحداث."

تتابع: ".. حتى بالنسبة لقصة الحب التي تجمع بيان - وهو اسم الشخصية التي أؤديها - وغمار (قصي خولي)، سنجد أنها قصة غريبة من نوعها، وعندما يدخل جاد (معتصم النهار) غمار الأحداث، سيتخذ المسار الدرامي للعمل منحىً آخر". وحول شخصيتها في العمل، تقول نجيم: "شخصية "بيان" جديدة عليّ وتحمل طابعاً إنسانياً يجعلها أقرب من الناس، لذا سيحبها المشاهدون حتماً. فالمشاهد بحاجة لأن يرى مثل هذه النماذج في حياته. فأنا ألعب دور الإنسانة التي تجمع البراءة والطيبة مع قوة الشخصية، فنراها تواجه مشكلاتها بشجاعة وصدق، في ظل واقع عملها السياسي الذي دخلته بهدف خدمة الناس والمجتمع".

وفيما تتوقف نجيم عند الكيمياء الموجودة بقوة بين الممثلين في العمل، توضح قائلةً: "هناك تفاهم وانسجام واضحيْن بين الممثلين، والنص الجميل الذي كتبته إيمان السعيد - العائدة إلى الكتابة الدرامية بعد سنوات من الغياب- يتميز بجمالية خاصة إضافةً إلى تطور أحداثه بشكل تشويقي ومنطقي، وهو أشبه بالوثائقي إلى حدٍّ ما في طريقة تنفيذه وإخراجه وتصويره على يد المخرج فيليب أسمر الذي ألتقيه اليوم مجدداً بعدما كانت بدايتنا معاً قبل عشر سنوات تقريباً".

وتختم نجيم: "أعِدُ من ينتظرون المسلسل بعملٍ متميز من جميع النواحي، كما أن المقدّمة الغنائية التي غنتها بإبداع النجمة شيرين عبد الوهاب تحمل الكثير من الشجن والجمال والتميّز، ونتتظر أن يكون النجاح حليفنا كما هو الحال في كل عام على شاشة MBC التي أطلّ عبرها للسنة السادسة على التوالي".

معتصم النهار... صاحب مواقف نبيلة ولكن!

ويقدٍّم معتصم النهار في العمل شخصية جاد، صديق غمار (قصي خولي) المقرّب، بل هما أكثر من أخوة إن جاز التعبير، لذا سيكون بمثابة عراب قصة الحب التي تجمع صديقه بـ بيان، والتي ستتكلّل بالزواج". ويضيف: "نكتشف في سياق الحلقات أن جاد هو صاحب مواقف نبيلة وصلبة تجعل من غمار يثق به ثقة تامة،، غير أن شخصية جاد تشهد تطوّراً في سياق الأحداث والقالب الدرامي، لنشهد لاحقاً مزيجاً من الإثارة والرومانسية والغموض".

بموازاة ذلك، يؤكد معتصم أن الصداقة التي تجمعه بـ قصي خولي خارج العمل "قوية في الواقع، غير أن هذا هو اللقاء الدرامي هو الأول بينهما، متمنياً أن يحققا معاً النجاح الذي يصبوان إليه.

وفيما يشيد بالعمل مع نادين نجيم ويثني على ما يصفه بـ "هدوئها وأسلوب عملها الراقي، باعتبارها شخصية نقية، واضحة وشفافة"،ويقول أنه يشعر بحماسٍ كبير لعرض العمل على شاشة MBC، آملاً أن يجد التفاعل الجماهيري المنشود".