أحمد سعد يسجّل أغنية منفردة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: استقر الفنان أحمد سعد على تسجيل أغنية منفردة جديدة بعنوان "مش فارقة"، سيقوم بطرحها خلال الفترة المقبلة لتكون أولى أعماله بعد انفصاله المفاجِئ عن الفنانة سمية الخشاب في الشهر الماضي.

بُذكر أن الأغنية الجديدة من كلمات أيمن عز وألحان محمود أنور فيما قام بتوزيعها الموسيقي محمد عاطف الحلو، وسيتقرر موعد طرحها على أثير الإذاعات عند الانتهاء من تسجيلها.

يشار إلى أن أحمد أعلن قبل أيام قليلة أن شقيقه عمرو سعد هو من سيقوم بغناء شارة مسلسل "بركة" الذي يقوم ببطولته وسيُعرض خلال شهر رمضان المقبل.