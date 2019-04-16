لؤي ينتهي من تسجيل "ركنت المشاعر"

انتهى المطرب لؤي من تسجيل أغنية جديدة ضمن أغانى ألبومه الجديد، بعنوان "ركنت المشاعر" كلمات رمضان محمد وألحان أحمد
مصطفى وتوزيع محمود صبرى.
تتناول الأغنية علاقة الرجل بالمرأة بعد الارتباط.
كما انتهى لؤى من تسجيل أغنية أخرى فى ألبومه القادم المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهى من كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع الهامى دهيمة.
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