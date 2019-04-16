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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعرضها لهجوم بسبب صورة معه.. حلا شيحة: محمد رمضان زميل وأخ وبيحب زوجته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الفنانة حلا شيحة لهجوم نارى من رواد مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد نشرها صورة من كواليس تصوير مسلسل " زلزال" مع النجم محمد رمضان، حيث اعترض الجمهور على تشابك أيدى حلا ورمضان فى الكواليس، ووجهوا لها الاتهامات، لاسيما أنها كانت ترتدى الحجاب منذ وقت قصير.
وفيما تتلقى صفحة حلا شيحا التعليقات النارية، اضطرت الأخيرة إلى الرد بكل قوة على الجمهور وعلقت قائلة : " اللي مش حابب وشايف أن الصفحة دي مش عاجباه ياريت ما يعلقش تانى.. دي صفحة فنية.. أهلا بالتعليقات الإيجابية والباقي لا يعنيني.. محمد رمضان ده زميل و اخ وهو متزوج و بيحب زوجته وربنا يخليه ليها و لأولاده.
ويعد المسلسل هو العمل الأول للفنانة حلا شيحة بعد عودتها إلى التمثيل وخلعها الحجاب، عقب أكثر من 12 عاما من الاعتزال، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "كامل الأوصاف" مع عامر منيب عام 2006، وظهرت فيه مرتدية الحجاب وبعدها قررت الاعتزال والابتعاد تماما عن الساحة الفنية.
مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.
الهجوم على حلا
تعليق حلا شيحة على منتقديها
تعليقات على صورة حلا
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