شكرا لقرائتكم خبر عن مصر رئيسا لاتحاد المسرحيين الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت إدارة المهرجان المسرحى الرابع لشباب الجنوب، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تأسيس اتحاد المسرحيين الأفارقة تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة على هامش فعاليات المهرجان والمقام بمحافظة أسيوط فى الفترة من 11: 17 أبريل 2019.

وأعلن المخرج والفنان المغربى عبد الكبير الركاكنة رئيس اتحاد المغربى للمهن الدرامية عن تشكيل المكتب التنفيذى للاتحاد، ويضم من مصر الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس المهرجان المسرحى لشباب الجنوب "رئيسا لاتحاد المسرحيين الأفارقة"، الفنان والمخرج المغربى عبد الكبير الركاكنة "نائبا لرئيس الاتحا"د، الأستاذة أسماء بخيت أمين الصندوق، المخرج الكينى كيفين كيمانى رئيس مهرجان كينيا الدولى للمسرح "الأمين العام"، الدكتور جاستن جون بيلى عميد كلية الفنون والموسيقى والدراما بجنوب السودان "المنسق العام" ، المخرجة السودانية ازدهار محمد "نائب أمين عام اتحاد الدراما السودانية "رئيسا للجنة المؤتمرات والفعاليات"، الفنانة الجزائرية حكيمة جلايلى أستاذ بالمعهد العالى للفنون بالجزائر "رئيسا للجان التنظيم"، المخرج التونسى نوار الضوينى "مسئول شئون العضوية"، و د. حسن عطية رئيس المهرجان القومى للمسرح السابق "رئيسا للجنة الاستشارية للاتحاد".

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وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان المسرحى لشباب الجنوب إن مشروع الاتحاد بدأ التجهيز له عقب انتهاء الدورة الثالثة من المهرجان المسرحى لشباب الجنوب، الذى أقيم فى أبريل الماضى بمحافظة أسوان وبالفعل تم التنسيق مع عدد كبير من المسرحيين الأفارقة، وتولى د. جاستن بيلى عميد معهد الفنون المسرحية بجوبا جنوب السودان صياغة وتنسيق المشروع .

وأضاف الهوارى أن الهدف من الاتحاد رعاية الإبداع وفنون العمل المسرحى المتبادل بين دول القارة، وتطوير الصناعة المسرحية باعتباره أحد المرتكزات المهمة فى عملية الاقتصاد الثقافى وإدراجها ضمن أساسيات التنمية البشرية لدول القارة وتوثيق ونشر الإنتاج المسرحى للقارة إلى العالم و كذلك إقامة السمنارات والبحوث والدراسات المتخصصة فى الشأن المسرحى فى أفريقيا .