شاروخان ينعى المخرج راج كومار كابور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 أبريل 2019 05:51 مساءً - نعى نجم بوليوود شاروخان Shah Rukh Khan مخرج فيلمه الشهير " Fauji" الراحل راج كومار كابور Rajkumar Kapoor ، وهو الذي أخرج أول أفلام شاروخان عام 1988 والذي جعل النجم خان اسمًا مألوفًا في ما بعد، حيث توفي راج كومار كابور يوم الخميس الماضي 11 نيسان/ أبريل، في دلهي.



وقال شاروخان إنه اعتاد أن يكون مدلّلًا أثناء التصوير بسبب المخرج الراحل راج كابور: "لقد أحبني كثيرًا، شجعني، واليوم إذا كنت معتادًا على التدليل والمعاملة الكريمة بكواليس تصوير الأفلام، فذلك بسبب هذا الرجل."

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أضاف شاروخان: "لقد كان مرحًا للغاية بطريقة ما، في خضم جميع الضغوط، كان لديه طريقة يمكن أن تجعلك تبتسم بعيدًا عن متاعبك، هو أحد هؤلاء الأشخاص الذين افترضت أنهم لن يتركوني أبدًا لأنه كان مليئًا بالحياة."



كما تذكّر المخرج المخضرم شيكار كابور اليوم الذي قدّم فيه العقيد (راج كابور) شاروخان، وردًّا على تغريدة شاروخان، كتب كابور قائلًا: "نعم ، أتذكر جيدًا اليوم الذي أحضرك فيه العقيد إلى منزلي أثناء تصوير فوج، لقد كان محقًّا للغاية، يا له من شخص طيب."

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وقدم شاروخان ، البالغ من العمر وقتها 24 عامًا دورًا مهمًّا في المسلسل الشهير، وبعد ثلاث سنوات، ظهر في بوليوود في فيلمه الكبير Deewana بطولة ديفيا بهارتي Divya Bharti ، والباقي ، كما يعرفه الجميع، هو التاريخ.