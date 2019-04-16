شيرين عبد الوهاب توجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

خرجت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب بتوجيه رسالة إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ.

ووجهت شيرين عبد الوهاب، الشكر في رسالتها إلى تركي آل الشيخ، على إتاحته الفرصة لها لمقابلة الجمهور السعودي، بحسب قولها.

ونشرت المطربة المصرية تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، قالت فيها: “معالي المستشار آل الشيخ شكر خاص من كل القلب، لإتاحة الفرصة لي لمقابلة جمهور المملكة العربية السعودية”.

وتابعت قائلة: ” وتحية لكل ما تقدمه للفن من دعم ورقي”.

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد أعلنت في وقت سابق، رفضها الظهور في أحد البرامج الحوارية التابعة لقناة قطرية، والمذاعة خلال شهر رمضان.

وبحسب موقع “القاهرة 24″، فقد رفضت شيرين أن تحل ضيفة في برنامج “توأم روحي”، من تقديم الإعلامي اللبناني، نيشان، على قناة “بي إن” القطرية.

ومن جانبه، أوضح الصحفي اللبناني، ربيع فران، سبب اعتذار شيرين عبد الوهاب، عن الظهور في البرنامج، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، فقال: “للأمانة ربيع فران يرد على تصريح شيرين فيما يتعلق بموقفها من الظهور على قناة”be in” ضمن برنامج ” توأم روحي”، أولا تم الاتصال فعلا بالفنانة شيرين التي طلبت 250 ألف دولار مقابل الظهور مع زوجها حسام حبيب في البرنامج، وكان رد المحطة بـ”لا””.

وتابع: “ثم بعد أزمتها الأخيرة في القاهرة خفضت أجرها إلى 200 ألف دولار فكان الرد بــ”لا”، بعد أن وجد القائمون على البرنامج بأن شيرين لا تملك أي جديد للحديث عنه أو استضافتها”.

وأضاف الصحفي اللبناني لشيرين عبد الوهاب:”عزيزتي شيرين لا علاقة للموقف السياسي ولا لقطر وحب الوطن برفضك!! ولو “اندفعلك 200 ألف دولار كنت ح تنوري مع حسامو البرنامج وبعتقد مانك أهم من النجوم أصالة نصري وأنغام ووائل جسار وغيرهم”.

وكانت شيرين عبد الوهاب أوضحت سبب رفضها للظهور على قناة “بي إن” القطرية، التي وصفتها بـ المعادية لسياسة بلدها، وذلك حبا واحتراما لبلدها، على الرغم من عرض عليها 300 ألف دولار.

وأضافتَ: “بلدها وتراب مصر والشعب المصري في المقام الأول، ومن يحاول المساس بها لا يستحق أن تغني له في بلده”.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية المصرية، انتهت من التحقيق مع شيرين عبد الوهاب، في واقعة الإساءة لمصر في حفلها بالبحرين.

وأكد مصدر من نقابة المهن الموسيقية، أن لجنة النقابة سوف تجتمع يوم الأحد المقبل لاتخاذ قرارها النهائي بشأن شيرين عبد الوهاب، وسوف يتم الإعلان عنه القرار النهائي لها يوم الإثنين المقبل الموافق 15 نيسان/ أبريل الجاري، بحسب تقارير محلية.