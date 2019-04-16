شاركت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها على ” سناب شات ” فيديو ظهرت فيه برفقة زوجها مبارك الهاجري وابنتهما ” لولو ” ، بمناسبة الاحتفال بيوم ميلاد ابنتهما.
وسألت ” أحلام ” زوجها خلال الفيديو عما إذا كان يشعر بالجوع، فأجاب ” فضحتينا ” وبدت عليه علامات الخجل، مشيرة إلى أنها حضرت له ” المجبوس ” .
وغنت المطربة الإماراتية لابنتها بالعربية والفرنسية بمناسبة يوم ميلاد ابنتها، كما نشرت صورة لها على ” إنستجرام ” من دون أن تظهر وجهها.
وظهرت ابنة أحلام بالصور وهي تحمل لعبة كبيرة، الأمر الذي أثار استغرب البعض، خاصة وأنها تبدو أكبر من ان تحمل هذه الدمية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. وزوجها: فضحتينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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