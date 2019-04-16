أول جلسة تصوير تجمع السعودية عبير سندر بخطيبها الأبيض

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً جديدة للموديل السعودية السمراء عبير سندر بطلة المسلسل السعودي بنات الملاكمة جمعتها بخطيبها الأجنبي للمرة الأولى.

أطلت السعودية عبير سندر بفستان أبيض إلى جانب خطيبها الأجنبي للمرة الأولى علماً أنها قد ظهرت في جلسة تصوير سابقة لوحدها بإطلالة سوداء وتلقت الكثير من الانتقادات لاختيارها أزياء باللون الأسود بحيث اعتبروا أنها لا تليق بلون بشرتها.

الموديل السعودية عبير سندر تعرضت مسبقاً للتنمر بسبب لون بشرتها التي سببت لها الاكتئاب والتي حاولت كثيراً أن تغير من لون بشرتها السوداء إلا أنها تفوقت على كل هذه الظروف وتسببت لها بشهرة كبيرة.

كانت الموديل السعودية عبير سندر قد زادت شهرتها بعدما أعلنت خطوبتها من شاب أجنبي أبيض البشرة مسلم يختلف كلياً عنها من ثم مشاركتها في مسلسل بنات الملاكمة السعودي الذي حصد نسبة مشاهدة عالية في السعودية بآدائها ودورها المميز.