بالفيديو.. رئيس جامعة القاهرة يكرم نجوم مسرح مصر اليوم

نشر محمد أسامة، نجم مسرح مصر، مقطع فيديو جديد ظهر خلاله يتحدث عن موعد تكريمه بجامعة القاهرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علق "أسامة" على الفيديو، قائلا: "النهاردة الساعة ٤ العصر بإذن الله فى جامعتنا "جامعة القاهرة". ويذكر أن آخر أعمال "أوس أوس"، فيلم "قلب أمه"، وشاركه العمل كلا من: "هشام ماجد، شيكو، دلال عبدالعزيز، كريم فهمي". الفيلم إخراج: عمرو صلاح، وتأليف: تامر إبراهيم.

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