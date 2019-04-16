روتانا وإليسا علاقة متوترة وunfollow؟

ميرنا وليد - بيروت - يبدو ان الامور لا تجري على ما يرام بين الفنانة ​إليسا​ وشركة ​روتانا​، فقد سحبت الشركة اغاني إليسا عن تطبيق أنغامي والذي حققت فيه إليسا نجاحات كبيرة وأرقاماً عالية، وانتشرت بعض الاخبار التي تؤكد ان إليسا ألغت متابعتها لروتانا عبر تويتر وفعلت روتانا المثل.

فهل يتم الطلاق الفني بين الثنائي؟ أم ستتغير المجريات وتبقى كل من اليسا وروتانا ثنائي ناجح ومحط انظار الجمهور؟

وتواصل ​إليسا​ تشويق الجمهور لفيديو كليب أغنيتها "كرهني"، ونشرت على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من كواليس هذا العمل المنتظر وعلقت عليه :"انتظروا كليب كرهني بعد يومين".