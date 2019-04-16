ميرنا وليد - بيروت - التقت كاميرا موقع الخليج 365 بخبير المكياج والممثل فيفو الذي أكد أن لقب "خبير التجميل" هو في الأولوية ومن ثم تتبعه باقي المهن الذي يقوم بها.
فاجأنا في المقابلة رد فيفو على سؤالنا حول موقفه من متحولة جنسياً، وعن الوقت الذي يقرر فيه أن يتحوّل، وكذلك عن موقفه من ما حدث معه في مسلسله الأخير "مجنون فيكي".
كما تحدّثنا في هذه المقابلة عن السبب الذي دفع به إلى الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي وعن ما إذا يعتبر نفسه نجماً يواجه "الحسد" من قبل المتابعين.
وعبّر فيفو في المقابلة عن رأيه حول ألبوم الفنانة نوال الزغبي "كده باي" الذي أطلقته مؤخراً.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-"فيفو" بأقوى رد على المتحولة جنسياً..وهل سخر من "مجنون فيكي"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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