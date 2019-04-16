إليسا تعلق للمرة الأولى على المشهد الجريء في كليبها الأخير.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة اللبنانية إليسا، عن سعادتها للجائزة التي نالتها مؤخرًا عن دورها المؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت خلال لقائها في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، أن الجائزة لها قيمة كبيرة بالنسبة لها لأن التواجد على مواقع التواصل هي أهم شيء لأنه تكشف عن صورة الشخص الحقيقي من خلال تعامله.

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كما ردت إليسا،على الانتقادات التي تعرضت لها بعد نشر صورة لها من فيديو كليب أغنية «كرهني»، بسبب مشهد «السرير»، قائلة: «لا تعليق بالنتيجة أنا عم مثل فيلم قصير بكليب يخصني وبدي يطلع بأحسن صورة وبكل الأحوال مهما أعمل اللي بيكتب راح يكتب وينتقد صورة ولم يشاهدوا المشهد وعندما يشاهدونه ما راح ينتقدوا».

يُذكر أن إليسا تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم لأول مرة في مدينة جدة السعودية بمشاركة النجم العراقي ماجد المهندس يوم 19 أبريل الجاري، في الوقت الذي تجهز فيه لطرح كليب جديد لأغنية «كرهني»، وهي من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، والكليب من إخراج إنجى جمال.