أرملة عمار الشريعي تحيي ذكرى ميلاده بكلمات مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت ميرفت القفاص، أرملة الموسيقار الراحل عمار الشريعي، رسالة مؤثرة له في ذكرى ميلاده 71 والتي توافق اليوم 16 إبريل.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، مع الإعلاميين سمر نعيم، وأحمد خيري، و المذاع عبر شاشة قناة Ten، إنها تسمعه بشكل يومي وتحتفي به طوال الوقت، لكنها اليوم ستكون حريصة على سماع أغنية «حبيبتي بين ضفايرها» بصوته.

وأضافت، أنها ستحيي ذكرى ميلاده اليوم من إنجلترا لتواجدها مع نجلهما الذي يتلقى تعليمه هناك، والذي بدأ في تجهيز مجموعات من أعمال والده لنشرها على فيس بوك وإنستجرام إحياءً لذكرى ميلاده.

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وتابعت، أنعمر الشريعي كان محبًا لموسيقى الأطفال، وأن الأعمال العديدة التي قدمها للأطفال مع عفاف راضي وصفاء أبو السعود تربت عليها أجيال كاملة.

وأكدت أن أكثر موقف أثر في الشريعي على المستوى الإنساني هو ولادة نجلهما “مراد” عام 1998، موضحة أنه كان حريصًا على تعليمه السباحة وحب التكنولوجيا، واختمت كلامها برسالة إلى زوجها الراحل، قائلة: «كنت ولازلت مصدر سعادتي».

يذكر أن الموسيقار عمار الشريعي، رحل عن عالمنا يوم 7 ديسمبر2012 ، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية نتيجة معاناته مع القلب والرئة ورحل بإحدى المستشفيات بالقاهرة عن عمر يناهز الـ 64 عامًا.