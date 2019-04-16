تامر عبدالمنعم يتعرض لأزمة صحية.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري تامر عبدالمنعم، قلق الكثير من زملائه بعد نشر صورة عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، برقة طبيبه.

الصورة ظهر فيها تامر عبدالمنعم، وهو يخضع للفحص الطبي، ولم يكشف أي تفاصيل عن سبب زيارة الطبيب له في منزله، في حين ظهرت على ملامحه التعب والإرهاق.

وحصدت صورة تامر، العديد من تعليقات جمهوره الذي تمنى له السلامة وأن تمر أزمته الصحية على خير.

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من ناحية أخرى، خرج مسلسل «الضاهر»، الذي ينتجه الفنان تامر عبدالمنعم، ويشارك الفنان محمد فؤاد في بطولته، من السباق الرمضاني أيضًا وذلك بعد سلسلة تأجيلات وخلافات مع محمد فؤاد والتي صلت لساحات المحاكم ولكنها انتهت بالصلح مؤخرًا.

أحداث المسلسل، تدور في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية ويقع في الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.

ويشارك في بطولة “الضاهر”، محمد فؤاد، وحسن يوسف، ورغدة، وتامر عبدالمنعم، ومادلين طبر، وإنجى شرف، وفريال يوسف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن، وعلاء زينهم، وعمر حسن يوسف، وعلاء مرسي، ومن إخراج ياسر زايد.

ويخوض تامر عبدالمنعم تجربة التأليف مرة أخرى من خلال مسلسل «الأرمن المصريين»، لكنه لم يستقر على أبطاله حتى الآن.