الرقابة تكشف سبب رفضها لفيلم محمد رمضان الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدرت الرقابة على المصنفات الفنية، قرارًا بوقف تصوير فيلم «بطل عادي»، للفنان المصري محمد رمضان.

وكشف الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، في تصريحات صحفية، سبب توقف الفيلم قائلًا، إنه طالما لم تصدر شكوى رسمية من صناع الفيلم سواء منتجه أو مؤلفه أو غيرهم، فلا يمكننا الحديث عن الأمر وكأنه منع.

وأضاف، هناك اعتبارات عدة لضبط الأعمال الفنية من قبل الرقابة، يظن البعض أن التصنيف العمري مرتبط بالمشاهد الجنسية فقط، لكن له لدينا أبعاد أخرى، فمثلاً إذا كان الفيلم فيه عنف أو قضايا جدلية شائكة، أو أن يقوم نجم محبوب بدور شخصية إرهابية، فيتم محاكاته من قبل الجماهير، أو التعاطف معه، هنا يجب الانتباه حتى لا يتعرض الأطفال الذين يقلدونه لمشكلات كثيرة.

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وأكد أن الفيلم يتناول قضية مهمة وهي الفتنة بين الأديان من خلال قصة حب تنشأ بين شاب مسلم وفتاة مسيحية، وتقرر هي اعتناق الإسلام كي تتزوج منه، وفي حالة تعديل هذه المشاهد ستحصل الشركة المنتجة علي تصريح تصوير العمل.

الفيلم تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل، ويقوم بطولته الفنان محمد رمضان وشيرين رضا وروبي، ويتولى مهمة إنتاجه شركة العدل جروب.

من ناحية أخرى تعاقد الفنان محمد رمضان، على بطولة فيلم آخر يحمل اسم «شبح النيل»، وهو عمل رعب سيتم تقديمه بتقنية الـD3 خلال عام 2020.