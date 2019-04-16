انت الان تتابع تفاصيل خبر أولى حلقات آخر موسم لـ"صراع العروش" تحقق رقماً قياسياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 05:07 مساءً - حققت أولى حلقات الموسم الثامن والأخير لمسلسل "صراع العروش" رقماً قياسياً من حيث عدد المشاهدات في الولايات المتحدة، إذ سجلت 17.4 مليون مشاهدة.

وأكدت شبكة "إتش بي أو" الأمريكية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن الحلقة الأولى حطمت الرقم القياسي السابق في تاريخ المسلسل والذي سجلته الحلقة الأخيرة للموسم الـ7 في عام 2017، حيث بلغ عدد مشاهداتها 16.9 مليوناً.

وعلى مواقع للتواصل الاجتماعي، أصبحت "Winter is Coming" -أي "الشتاء قادم"- الحلقة الأكثر تدويناً في تاريخ المسلسل، محقِّقةً أكثر من 5 ملايين تغريدة و11 مليون ذكرٍ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ورصدت "إتش بي أو" أن الحلقة حققت هذا الإنجاز الجديد يوم الأحد الماضي، خلال بثها على القناة التلفزيونية وتطبيقي HBO GO وHBO NOW.

وتحمل الحلقة الأولى من الموسم الـ8 تسمية Winter is Coming (الشتاء قادم).

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وشبكة "إتش بي أو" الترفيهية هي المالكة لحقوق عرض الجزء الأحدث من المسلسل الشهير Game of Thrones، الذي يتضمن 6 حلقات فقط.

وعُرِضَ "صراع العروش" لأولِ مرّة في 17 أبريل 2011، وستنتهي السلسلة الملحمية بالموسم الحالي الذي بدأ عرضه الأحد الماضي.

وتقعُ أحداث المسلسل في قارّتين خياليتين هما ويستروس وإيسوس، في نهاية صيف طويل جداً امتد عقداً من الزمن، حيث تتصارع سبعُ عائلات للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبع، من جهة أخرى يتنامى الخطر على الممالك من جهة الشمال المتجمد تجسده مخلوقات خيالية.

كما يتناول المسلسل من خلال شخصياته الغامضة قضايا عديدة، كالمراتب الاجتماعية والدين والحرب الأهلية والجنس والجريمة وعقابها والولاء والعدالة.

ورُشّح المسلسل لكثير من الجوائز، وفاز بعديد منها، ومن ضمنها ترشيحاته لجائزة الإيمي للمسلسلات المتميزة للمواسِم الأربعة الأولى، وجائزة الغولدن غلوب لأفضل مسلسل درامي، وحاز بيتر دنكليج جائزة الإيمي والغولدن غلوب عن أفضل ممثل مُساعد عن أدائه دورَ تيرون لانستر.