شيرين عبد الوهاب تسجل شارة “خمسة ونص” في لبنان – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: تتواجد النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في لبنان حيث تضع لمساتها الأخيرة على شارة مسلسل “خمسة ونص”. وزارت شيرين استوديو الموزع الموسيقي جيمي حداد في بيروت حيث أشرفت على التفاصيل الأخيرة الخاصة بالأغنية المقرر أن تحمل اسم “يا بتفكر يا بتحس”. الأغنية من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد، وهي تعتبر الأولى لشيرين باللهجة اللبنانية. مسلسل “خمسة ونص” من بطولة النجوم نادين نجيم، معتصم النهار وقصيّ خولي، وهو من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

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