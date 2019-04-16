متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قامت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بحذف جميع أغاني المطربة اللبنانية اليسا من تطبيق "أنغامي" الشهير عقب تعاقدها مع شركة "ديزر" العالمية على الاحتفاظ بحقوق إذاعة الأغاني حصريا من خلال التطبيق الغنائي. وعلقت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر على حذف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات جميع اغانيها من تطبيق انغامي، وضمها لتطبيق شركة ديرز العالمية. وقالت اليسا :" تم حذف جميع الاغاني من انغامي وهذا الامر أحزنني كثيرا ولكني احترم قرار روتانا جميع أغانيا على ديرز الان". كانت الفنانة اللبنانية إليسا، هي الأعلى استماعا على تطبيق انغامي بعدد مستمعين يصل لـ 500 مليون شخصا، ليتم نقل جميع ارشيفها الغنائي الذي يضم 11 ألبوما لـ ديزر.

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كانت هذه تفاصيل خبر إليسا حزينه .. روتانا حذفت جميع أغانيها .. لهذا السبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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