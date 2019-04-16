82 فيلما في مهرجان العين السينمائي.. وعرض "الكنز 2" لأول مرة

تستضيف الإمارات فعاليات مهرجان العين السينمائي خلال الفترة من 30 أبريل/ نيسان حتى 3 مايو/ أيار بمشاركة 67 فيلماً من الإمارات والخليج تعرض في المسابقة الرسمية، بالإضافة إلى 15 فيلما في المسابقات الأخرى.

وأعلن المدير العام للمهرجان، عامر سالمين المري، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أن المهرجان سيشهد في العروض الافتتاحية مشاركة فيلم "الكنز: الحب والمصير" في جزئه الثاني بعرضه العالمي الأول، وهو من إنتاج وليد صبري، وإخراج شريف عرفة، وبطولة محمد سعد وهند صبري ومحمد رمضان وروبي وأحمد رزق.





وقال المري إن المهرجان يستهدف الترويج لمدينة العين كوجهة سياحية إماراتية تماشيا مع رؤية إمارة أبوظبي 2030 التي تستهدف تسليط الضوء على المدينة.

وأشار المدير العام للمهرجان إلى أن برنامج "سينما التسامح" يأتي انسجاماً مع أهداف "عام التسامح" لدولة الإمارات، لتقديم مجموعة من الأفلام التي تبرز مفهوم التسامح والتعايش على أرض الإمارات، منها "ناني" و"أرض التسامح" و"القلعة".

ويشهد الحفل الافتتاحي برنامج تكريم إنجازات الفنانين، على مسيرتهم الحافلة بالإنجازات الفنية والسينمائية، حيث من المقرر أن يتم تكريم كل من الممثلة الكويتية حياة الفهد التي قدمت خلال مسيرتها العديد من الأدوار المميزة، وكان أول فيلم تشارك في بطولته هو "بس يا بحر" عام 1971، وآخر أفلامها "نجد" عام 2019، والسينمائي الإماراتي مسعود أمر الله الذي ساهم بأفكاره وإبداعاته في النهوض بالسينما الإماراتية.

وممن سيتم تكريمهم أيضا الكاتب الإماراتي عبدالرحمن الصالح الذي كتب أول فيلم خليجي "بس يا بحر" عام 1971، والممثل السعودي إبراهيم الحساوي، الذي أبدع خلال مسيرته الفنية في عدة مجالات منها التمثيل والإخراج والإنتاج، وأثرى الساحة السينمائية السعودية بعدد من الأفلام الطويلة والقصيرة كان آخرها فيلم "عايش" عام 2010.

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ويضم المهرجان برنامجين خارج المسابقة هما "سينما التسامح" ويضم 8 أفلام و"سينما العالم" ويضم 8 أفلام، بالإضافة إلى مبادرات وأنشطة وعروض سينمائية خاصة، بما فيها العروض الافتتاحية والختامية للمهرجان، حيث يقدم مجموعة من الأفلام المحلية الطويلة والقصيرة، ضمن مسابقة "الصقر الإماراتي"، التي تضم 23 فيلماً، وتشمل 5 أفلام طويلة، و18 قصيرة.





وقال المدير الفني للمهرجان، هاني الشيباني، إن"العين السينمائي" يتضمن عدداً من الأفلام الإماراتية المتميزة، ومجموعة متنوعة من أفلام دول الخليج، مثل الكويت والبحرين والسعودية وعمان، التي تحوي قصصاً مختلفة ومتنوعة، يعرض أغلبها في عرضها الأول، والتي تتنافس بشكل كبير على جوائز المهرجان.

وأكد الشيباني أن برنامج "سينما العالم" هو احتفاء بعدد من الأفلام السينمائية من جميع أنحاء العالم مثل كوريا وبنجلاديش والهند واليابان وبلغاريا، بهدف التعرف على سينما الآخر، وتبادل الثقافات والعناصر الفنية الأخرى، ليكون هذا البرنامج فرصة لجيل الشباب للاطلاع على أفلام مختلفة تحت مظلة سينمائية واحدة.







يذكر أن مهرجان "العين السينمائي" يقدم 6 مسابقات و12جائزة وهي مسابقة "الصقر الذهبي الإماراتي للأفلام الطويلة والقصيرة"، مخصصة للمخرجين الإماراتيين، وتشمل جائزة أفضل فيلم وقيمتها 50 ألف درهم، وتذهب لمخرج العمل الفائز، وجائزة أفضل ممثل إماراتي أو ممثلة وقيمتها 20 ألف درهم، أما فئة الأفلام القصيرة فتضم جائزة أفضل فيلم وقيمتها 40 ألف درهم، تذهب لمخرج العمل الفائز، وجائزة لجنة التحكيم وقيمتها 25 ألف درهم، وجائزة أفضل ممثل إماراتي أو ممثلة وتبلغ 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى جائزة أفضل فكرة فيلم وقيمتها 5 آلاف درهم إماراتي، وتذهب لمخرج العمل الفائز، وجائزة أفضل فيلم للطلبة وقيمتها 20 ألف درهم إماراتي.

ويقدم المهرجان أيضا مسابقة "الصقر الخليجي" التي تتيح الفرصة أمام صناع الأفلام من دول السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان، للمشاركة بالأفلام الطويلة، إلى جانب مسابقة "الصقر للفيلم العربي والأجنبي"، التي يحق لجميع الجنسيات الاشتراك فيها بشرط أن يكون المخرج مقيما في الإمارات، وتقتصر هذه المسابقة على الأفلام القصيرة فقط، وكذلك "الصقر للفيلم المدرسي"، بهدف خلق وعي سينمائي لدى الأجيال الجديدة، التي تشترط ألا تزيد مدة الفيلم القصير عن 10 دقائق، ويحق لجميع الجنسيات المشاركة فيها.