"نعال النوخذة" يفوز بجائزة أفضل مسرحية في مهرجان البحرين

فاز عرض "نعال النوخذة" لمسرح أوال بجائزة أفضل عرض متكامل في الدورة الأولى لمهرجان البحرين المسرحي الذي أسدل الستار عليه، الإثنين.

العرض من إخراج جمال الغيلان وتأليف يعقوب يوسف وبطولة عادل شمس وحسن العصفور وأمين الصايغ وحمد عتيق ومحمد صقر وعبير مفتاح وراشد العازمي.

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ونظمت المهرجان الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار واتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين، وتكونت لجنة التحكيم من المصري عبدالغني داود والكويتية نرمين الحوطي والعراقي محمد سيف.

وفاز بجائزة أفضل ممثل علي مرهون عن دوره في مسرحية "مطر صيف" لمسرح جلجامش، وفازت بجائزة أفضل ممثلة نورا عيد عن دورها في المسرحية ذاتها، وفاز عرض "حيدر" لمسرح الصواري بجوائز أفضل تأليف مسرحي لأمين صالح وأفضل إخراج لمحمد شاهين وأفضل تأليف موسيقي ومؤثرات صوتية لحامد سيف، فيما ذهبت جائزة أفضل سينوجرافيا إلى أحمد العميري عن عرض "مطر صيف" لمسرح جلجامش.

وعرض المهرجان في حفل الختام بالصالة الثقافية في المنامة مسرحية "السلطة الخامسة" وهي نتاج ورشة تدريب "علاقة الإخراج بالسينوجرافيا" التي قدمها المسرحيان الكويتيان عبد الله التركمان وفيصل العبيد.