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كيف تضامن المشاهير العرب مع حريق "كاتدرائية نوتردام"؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حظي الحريق الهائل الذي نشب أمس في كاتدرائية نوتردام بفرنسا، على تضامن واسع من قبل الفنانات والمشاهير العرب، الذين عبّروا عن غضبهم وحزنهم لهذا الحادث المأساوي.

وتعرضت كاتدرائية نوتردام في باريس لحريق تسبب في انهيار البرج التاريخي الذي يميز المعلم السياحي الفرنسي المهم ويعود تاريخه إلى القرن الـ 12، ويرجح أن أعمال التجديد والأشغال في الكاتدرائية، هي المتسببة في الحادث، بحسب وسائل إعلام غربية.

وفي هذه السطور ترصد "فوشيا" أبرز الفنانات والمشاهير الذين هزهم الحادث:

أحلام

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بادرت الفنانة الإماراتية إلى إعلان تضامنها مع حريق "الكاتدرائية" ونشرت صورة لحريق الكنسية على صفحتها بـ"إنستغرام" وعلقت قائلة: "نوتردام تحترق"، وأرفقت ذلك بـ"إيموشن" يشير إلى حزنها العميق جراء ذلك.

ياسمين صبري

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حرصت الفنانة المصرية على إبداء حزنها على هذه الحادث المأساوي ونشرت مجموعة صور عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستغرام" وعلقت: "هذا هو يوم حزين لباريس والعالم، وهذه الكاتدرائية عمرها 800 سنة، جميلة جدًا وروحية جدًاـ خسارة كبيرة، لتاريخ جميل".

نجلاء بدر

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أما الفنانة نجلاء بدر فأبدت حزنها لمشهد الحريق، ونشرت صورًا عبر صفحتها بـ"إنستغرام" للحريق وعلقت: "نوتردام.. مثل هذه الأخبار الحزينة تؤلم".

منة فضالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Notre-dame 😢😢😢😢😢 #paris #notredame

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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