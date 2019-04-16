متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الجزائرية، أمل بوشوشة، عن سبب عدم مشاركتها في أي مسلسل ضمن السباق الدرامي الرمضاني المقبل، رغم العروض التي قُدّمت لها من مصر ودبي وغيرهما خارج لبنان.
كما أكدت بوشوشة لـ"فوشيا" أن مسلسل "دولار" الذي تشارك فيه، سيُعرض بعد شهر رمضان، داعية جمهورها إلى ترقّبه لمتابعته، متأملة أن يلقى نحاجًا كبيرًا.
وتطرقت النجمة الجزائرية في حديثها عن دورها في "دولار"، وكذلك علاقتها بالجمهور عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى طباع طفلتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمل بوشوشة: مخي مش تجاري.. وظروفي لا تسمح لي بالسفر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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