كيم كارداشيان تتعاون مع شقيقتها كايلي جينر في عالم البزنس.. ماذا ستُنتجان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتربّع الفتاةُ الواحدة من عائلة كارداشيان، على عرش النّجاح، وجني الأرباح الطّائلة، بمُجرّد إطلاقها مُنتجاتٍ تجميليّة، أو مجموعة أزياء، فتخيّلي ماذا يُمكن أنْ يحدث عندما تتعاون شقيقتان اثنتان من عائلة كارداشيان، عند إطلاق مُنتج جديد في الأسواق؟ ببساطة ستتضاعف المبيعات، وتتزايد الأرباح.

وبالفعل، استغلّتْ كُل من كيم كارداشيان، وكايلي جينر، القاعدة الجماهيرية الضّخمة، التي تتمتّع بها الشّقيقتان على مواقع السوشال ميديا، من أجل التّرويج لأجدد تعاوناتهما المِهنية، ألا وهي، مجموعة عُطورٍ جديدة، بسعر اقتصاديّ مُناسب للجميع، سيبلغ 40 دولارًا للزُجاجة الواحدة.

بدأتْ كيم وكايلي، بالتّرويج لمجموعة عطورهما الجديدة، في الحلقة الماضية من مُسلسلهما الواقعيّ "Keeping Up With The Kardashians"، حيث شُوهدتْ كيم وهي تشرح لشقيقتها كايلي عن الخلطات المُختلفة، التي زوّدتها بها شركة "Givaudan"، وهي نفس الشّركة التي تعاملتْ معها كيم في السّابق، لأجل إنتاج جميع عطورها الماضية من خطّ العطور الذي تمتلكه "KKW Fragrance".

وبعد التّرويج المبدأيّ للعطور، كشفتْ كيم، عن شكل زُجاجة العِطر، عن طريق بوستر ترويجيّ، نشرته عبر حسابها في إنستغرام، إذْ خضعت لجلسة تصويرٍ مُبتكرة مع شقيقتها كايلي، ظهرتْ فيها الشقيقتان، وهما تستلقيان على الأرض، أمام تصميم ضخم للعطر الجديد، والذي سيكون على شكل الشّفاه.

ارتدتْ كايلي في الصّورة، فُستانًا ضيّقًا لونه ليلكيّ، واعتمدتْ شقيقتها الكُبرى كيم، ستايل فُستان مُشابه، لكنْ باللّون الرّماديّ المائل إلى الأزرق، في حين حملتْ كُلّ منهما زجاجات العطور الجديدة على شكل الشّفاه.

وعن طبيعة العِطر، ذكرتْ كيم في تعليقها على الصّورة، بأنّه سيحمل المُكوّنات الأساسية التالية: زهرة اللوتس الحمراء، العنبر السائل والفاوانيا، وستأتي الزّجاجات بالألوان الحمراء والورديّة والنيود، علمًا بأنّه سيتمّ إطلاقتها في المتاجر، بتاريخ 24 من شهر أبريل الجاري، وهوَ تاريخٌ مُهمّ بالنّسبة للنّجمة العالميّة "تايلور سويفت"، فمن الممكن أنْ تكون كيم تنوي التّأثير على أنباء تايلور في ذلك اليوم، وذلك بحُكم العداء القائم بينهما.