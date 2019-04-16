مجدي الهواري يقدم خالص تعازيه للتراث الإنساني

أعرب المخرج مجدي الهواري، عن حزنه بعد احتراق كنيسة نوتردام الأثرية بالعاصمة الفرنسية باريس، أمس الاثنين.

ونشر "الهواري"، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة للكنيسة، وعلق: "خالص التعازي للتراث الإنساني، ‏من أحلى وأقدم المباني في مدينة من أجمل المدن اللي في الدنيا".

وتابع: "كنيسة المعمار فيها يعتبر إعجاز في التقنية والجمال، في الوقت اللي اتبنت فيه من ٩٠٠ سنة، كنيسة ألهمت أدباء وشعراء ورسامين وموسيقيين، ألهمت باريس والعالم على مر الزمن".

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وفتحت السلطات الفرنسية، أمس، تحقيقًا في أسباب الحريق، وتعمل على إخلاء المنطقة المجاورة للكاتدرائية.

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