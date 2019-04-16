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مجدي الهواري يقدم خالص تعازيه للتراث الإنساني

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القاهرة - لايف ستايل

أعرب المخرج مجدي الهواري، عن حزنه بعد احتراق كنيسة نوتردام الأثرية بالعاصمة الفرنسية باريس، أمس الاثنين.

ونشر "الهواري"، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة للكنيسة، وعلق: "خالص التعازي للتراث الإنساني، ‏من أحلى وأقدم المباني في مدينة من أجمل المدن اللي في الدنيا".

وتابع: "كنيسة المعمار فيها يعتبر إعجاز في التقنية والجمال، في الوقت اللي اتبنت فيه من ٩٠٠ سنة، كنيسة ألهمت أدباء وشعراء ورسامين وموسيقيين، ألهمت باريس والعالم على مر الزمن".

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وفتحت السلطات الفرنسية، أمس، تحقيقًا في أسباب الحريق، وتعمل على إخلاء المنطقة المجاورة للكاتدرائية.

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