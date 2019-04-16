شكرا لقرائتكم خبر عن رفيقه العمر وصاحبة البهجة.. أشرف زكى يهنئ زوجته روجينا بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، زوجته الفنانة روجينا، بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم، مؤكدا أنها رفيقة العمر وصاحبة البهجة والسعادة.

وظهر نقيب الفنانين فى صورة مع زوجته، صحبها بتعليق: "رفيقة العمر صاحبة البهجة والسعادة، كل لحظة وأنتِ بخير وحب وأمل".



أشرف زكى وزوجته روجينا

نشأت قصة الحب بين أشرف زكى وروجينا عندما كانت طالبة فى معهد الفنون المسرحية وكان وقتها أشرف معيدا يدرس لها الدراما، فأعجب بها ولم يتردد لحظة أن يتقدم لأهلها ويطلب يدها، وقضيا شهر العسل داخل مصر بأحد الفنادق بمدينة شبرامنت واقتصر الشهر ليومان فقط والسبب فى ذلك هو قلة الإمكانيات المادية لديهما فى وقتها، ولكن لم يؤثر ذلك عليهما فأكملا حياتهما وأنجبا بنتين هما "مايا و"مريم".

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وكعادة الحياة الزوجية والأسرية داخل كل المنازل المصرية التى تواجه بعض المشاكل والأزمات، فشهدت العلاقة بين روجينا وأشرف زكى بعض التوتر الذى أسفرعن الطلاق بينهما، ولكن هذا الانفصال لم يستمر سوى عدة أشهر فقط، حتى عادوا لبعضهما مرة أخرى، وأصبحت سعادتهما فى سعادة أبنائهما.

وبالنهاية الفنانة روجينا كانت وستظل هى الزوجة الداعمة لزوجها داخل المنزل وخارجه، وداخل العمل وخارجه، وقت ترشح أشرف زكى للانتخابات كانت هى السند الداعم له فتواجدت منذ الساعات الأولى فى صباح اليوم حتى أعلنت النتيجة رغم أنه فاز بها بالتذكية نظرا لعدم وجود مرشحين أمامه، ولكن كيف يطمئن قلب روجينا حتى تسمع إعلان فوز زوجها بنفسها فكما يقال، "وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة".