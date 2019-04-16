شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الضيف أحمد.. هكذا تحدث الزعيم عادل إمام عن الكوميديان الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 49 عاما بالتمام والكمال، مرت على رحيل الكوميديان المصرى خفيف الظل الفنان الضيف أحمد، الذى رحل يوم 16 إبريل عام 1970 عن عمر 33 عاما، ورغم مشواره الفنى القصير لكن مازالت أعماله عالقة فى أذهان المشاهدين، خاصة أدواره واسكتشاته مع فرقة ثلاثى أضواء المسرح.

الفنان الراحل ارتبط بعلاقة صداقة مع الزعيم عادل إمام قبل بداية احتراف الفن، وهو ما أكده الزعيم فى برنامج تلفزيونى قديم مع الإعلامية القديرة سهير شلبى، الذى قال: "بدايتى الفنية كانت فى نفس بداية الضيف أحمد، معرفتى به كانت تسبق مرحلة احتراف الفن من خلال مرحلة الجامعة".

وأضاف الزعيم: "الضيف أحمد كان من خيرة المثقفين بين شباب الجامعة، ناس كتير ماتعرفش أنه شاب مثقف جدا بحكم دراسته فى كلية الأداب قسم الإنجليزى، وكان قارئا ومطلعا جيدا للأدب الإنجليزى بشكل عجيب، وأيضا كان لديه حس درامى عالى وثقافته المسرحية، كان أوضح فى الجامعة أكثر من مستوى الاحتراف".

وتابع الزعيم: "أعتقد وأجزم أن الضيف أحمد هو صاحب فكرة تكوين فرقة ثلاثى أضواء المسرح"، مؤكدا أنه يشتبه مع الضيف أحمد فى الأدوار الكوميدية والتراجيدية، لكنه بدأ حياته كوميديان وانتهى كذلك كوميديان.



عادل إمام مع سهير شلبى

ولد الضيف أحمد فى مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية يوم 12 ديسمبر عام 1936، واسمه بالكامل الضيف أحمد الضيف، بعد حصوله على الثانوية العامة ظهرت مواهبه التمثيلية ثم التحق بفرقة "ساعة لقلبك" وفرق "شباب الجامعة" بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وفى عام 1960 حصل على ليسانس الآداب فى الفلسفة والاجتماع.

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حصد الضيف أحمد، الميدالية الذهبية فى مسابقات كأس الجامعات المصرية كممثل ومخرج لعدد من روائع المسرح العالمى، منها مسرحيات "شترتون، ألفريد يغنى، جون دورك مالنا، الغربان والإخوة كرامازوف"، الذى تعرف من خلالها على الفنان فؤاد المهندس أثناء تقديمها على مسرح الجامعة، واشترك معه فى تمثيل أولى مسرحياته "أنا وهو وهى".



ثلاثى أضواء المسرح

شكل الضيف أحمد مع النجم سمير غانم والنجم جورج سيدهم فرقة ثلاثى أضواء المسرح، التى قدمت عددا كبيرا من الاسكتشات الناجحة فى السينما المصرية، وللنجم الراحل الضيف أحمد إطلالة مميزة على الشاشة وكاريزما خاصة، فرغم أن ملامحه لم تكن وسيمة ولا ينطبق عليه مقاييس نجوم السينما، لكنه حجز لنفسه مكانة خاصة فى قلوب المشاهد، ظلت حتى الآن رغم سنوات طويلة على رحيله.



الضيف أحمد

شارك الضيف أحمد فى عددٍ من الأفلام الناجحة، منها القاهرة في الليل، آخر شقاوة، المشاغبون، 30 يوم فى السجن، المجانين الثلاثة، عروس النيل، شاطئ المرح، فرقة المرح، هاربات من الحب ونشال رغم أنفه.



ثلاثى أضواء المسرح

تزوج الضيف أحمد، من خارج الوسط الفنى وله ابنة واحدة، توفى فى 6 أبريل 1970 عن عمر 34 عاما، نتيجة أزمة قلبية، وخلال هذه المدة القصيرة من حياته استطاع ترك بصمة متميزة في تاريخ السينما المصرية والمسرح.