شكرا لقرائتكم خبر عن بأغنية وجولة حفلات.. العراقية رحمة رياض تدشن انطلاقتها الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش المطربة العراقية رحمة رياض حاليًا انتعاشة فنية غير مسبوقة في مشوارها الغنائي لهذا العام، حيث تجهز لتدشين انطلاقة غنائية جديدة تصول وتجول خلالها فى عدة بلدان عربية خلال الأسابيع الماضية، منها محطات متتالية فى بلاد الشام، وعدة حفلات جماهيرية فى منطقة الخليج.

كما تضع رحمة فى الوقت الحالى لمساتها الموسيقية الأخيرة على مشروع إطلاق أجدد أغانيها، والتى تنوى إصدارها فى موسم الصيف، وتتبع النجاح الجماهيري الكبير الذى لاقى آخر أغانيها "وعد منى"، والتى تمكنت خلالها من تجاوز حاجز الـ100 مليون مشاهد، واستحوذت بهذا الإنجاز على لقب أول نجمة من نجوم برنامج المواهب العربية "ستار أكاديمي" تتمكن من تحقيق مثل هذه الحصيلة من المشاهدات.

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