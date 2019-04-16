شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية "فى حب مصر".. جامعة القاهرة تكرم ثلاثى مسرح مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكرم جامعة القاهرة مساء اليوم، الفنان محمد أسامة الشهير بـ"اوس اوس"، والفنان على ربيع، والفنان كريم عفيفى وذلك ضمن برنامج فنى كبير تنظمه الجامعة مساء اليوم.

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وقال "اوس اوس": "صباح الفل على كل الناس فى كل مكان.. باذن الله النهاردة عندنا تكريم فى جامعة القاهرة أنا وربيع وكريم.. من دكتور محمد عثمان رئيس الجامعة الساعة 4 العصر.. هنكون موجودين فى احتفالية "فى حب مصر".. باذن الله ننبسط كلنا".

يحيى النجم الغنائى محمد حماقى حفلا ضخما مساء اليوم الثلاثاء بجامعة القاهرة، وسط حضور الآلاف من طلاب الجامعة بمختلف الكليات، ومن المتوقع أن يقدم حماقى أغانى ألبومه الأخير "كل يوم من ده"، فضلا عن تقديم توليفة من أغانى ألبوماته السابقة وأغانيه القديمة مثل "ما بلاش"، "أحلى حاجة فيكى"، "عمره ما يغيب"، وغيرها من الأغانى التى جعلت حماقى أحد أبرز نجوم جيله.