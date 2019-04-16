شكرا لقرائتكم خبر عن من أيام الأبيض والأسود..نجوم التقطوا صور أمام كاتدرائية نوتردام في باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ سنوات طويلة كانت تعتبر زيارة النجوم و المشاهير لكاتدرائية نوتردام الموجودة في باريس أهم خطوة لهم بمجرد وصولهم لفرنسا، وبعد أن حزن العالم بخبر حريق كاتدرائية نوتردام نرصد أهم صور النجوم ب " الأبيض و الأسود " و أولهم المغني والممثل الفرنسي شارل أزنافور الذي ظهر بصورة مذهلة و هو يقف أمام كاتدرائية نوتردام .



هنري سلفادور هنري سلفادور

النجم الفرنسي هنري سلفادور الذي التقط صورة تذكارية بجانب كاتدرائية نوتردام عام 1958 و كان بصحبته نيلي بريلي ، و كان الثنائي يظهرا بالصورة و كأنهما يرقصان .

وحرصت النجمة العالمية جينا لولو بريجيدا علي التقاط عدد من الصور التذكارية اما الكاتدرائية و ذلك خلال تصويرها فيلم " Notre-Dame-de-Paris " في 1956 .



جينا لولو بريجيدا جينا لولو بريجيدا

وعن الممثلة والكاتبة الفرنسية سيمون سينوريت فكان لها صورة تذكارية التقطتها أمام بائعي الكتب في باريس عام 1955

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ايضا صورة قديمة جمعت منتج الأفلام كارلو بونتي و الممثلة العالمية رومي شنايدر خلال حضورهما إحدي الاحتفاليات علي متن أحد القوارب، و قد اقيمت في 1962 .

كذلك سيدة الاعمال الامريكية هيلينا روبنشتاين التي ظهرت في صورة و هي تقف في شرفة بجانب كاتدرائية نوتردام في باريس .



رومي و كارلو عام 1962



سيمون سينوريت أمام بائعي الكتب في باريس عام 1955



شارل أزنافور