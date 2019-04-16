شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل تقديم شكوى ضده من مطربة جزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت المطربة الجزائرية " ياسمين نيار"، بشكوى إلى نقابة الموسيقيين المصرية، ضد الملحن والمطرب عصام كاريكا، تتهمه فيها بالنصب عليها، وتعرضها للتهديد، والإبتزازوالتحرش من قبله، عقب اتفاقهما على التعاون في أغنية باللهجة المصرية.

من جانبه قال "عصام كاريكا" : الموضوع أننا اتفقنا على أغنية تحمل اسم "الواد الحريف" وبعد الانتهاء من تنفيذها قامت بالنصب عليا فى 5 ألاف دولار واختفت، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ ضدها ومنعها من دخول مصر .

وأضاف كاريكا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن كل ماتم نشره عن تهديدي للمطربة بالقتل ليس له اى أساس من الصحة وإن شاء الله ربنا هينصفنى واسترد حقى .

يذكر أن آخر أعمال عصام كاريكا أغنية "أنا لو" للمطربة زينة الداودية والتى خاضت بها الغناء باللهجة المصرية لأول مرة وحققت نسب مشاهدة عالية .

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