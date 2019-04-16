خاص| أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية على حبس حمو بيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

قضت محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بتأييد حبس المطرب الشعبي "حمو بيكا" لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بإقامة حفلًا غنائيًا بمنطقة العجمي دون ترخيص من الجهات المختصة.

وقال المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية طارق مرتضي في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن حمو بيكا خالف القانون بإقامته حفلًا بدون التصريحات المقررة طبقا للوائح والقوانين التي تسير عليها نقابة المهن الموسيقية".

وتابع:" عندما أعلن عن الحفل، تواصلنا معه، لأنه ليس عضوًا في النقابة ولا يجوز له إقامة حفلًا غنائيًا، ومع ذلك ادعى الجهل بالقانون وقال إنه لا يعلم ".

وأضاف:" الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية، ورغم ذلك أخبرناه بأنه يجب عليه أن يتقدم بطلب للانضمام لعضوية النقابة".

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وأوضح:" بالفعل تقدم للنقابة وعُرض على اللجنة المختصة لمنح العضوية، والتي تضم كبار الموسيقيين، ولكنه لم ينجح في الانضمام للنقابة لأنه ليس كل من يري نفسه موهوبًا يكون على حق".

واستكمل: "حمو بيكا تحدى القانون وأقام الحفل بدون تصريح، لذلك اتخذنا ضده الإجراءات القانونية".

واستطرد: "حكم الحبس الذي صدر ضد حمو بيكا، يستحقه لأنه خالف القانون ".

يذكر أن محامي نقابة الموسيقيين بالإسكندرية، تقدم ببلاغ ضد المطرب المذكور لقيامه بتنظيم حفلًا غنائيًا دون الحصول على تصريح من النقابة.

وبإحالة البلاغ الذي حمل رقم 13812 لسنة 2018 إداري الدخيلة، إلى محكمة جنح الدخيلة أصدرت قراراها بحبس المطرب "حمو بيكا" شهرين، على خلفية مزاولة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعي وبصري، دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة.