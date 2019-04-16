عمل"جزارًا" وطرد من المدرسة بعد "عض مدرسته".. معلومات عن حمو بيكا بعد تأييد حبسه 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قضت محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بتأييد حبس المطرب الشعبي حمو بيكا، لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بإقامة حفل غنائي بمنطقة العجمي دون ترخيص من الجهات المختصة.

حمو بيكا أثار ضجة منذ ظهوره على الساحة الفنية، خاصة مع انتشار أغانيه، وتحقيقها نسب مشاهدة عالية كذلك.

الخليج 365 يعرض لكم 10 معلومات عن حمو بيكا:

_ اسمه محمد محمود، ولد بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية.

_ عمل في عدة مهن مثل "نجار مسلح"، "جزار"، "عامل سيراميك"، وغيرها.

_ قبل اتجاهه للغناء كان يعمل "سائق توك توك".

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_ بدأت شهرته مع مهرجان "عالم فاسد"، واللافت للنظر غرابة بعض مصطلحات المهرجان مثل "بركان متثورج مش قايم، في بحر الأخصام أنا عايم".

_ لا يقرأ ولا يكتب، لهذا يعتمد في حفظ الأغاني على "التلقين".

_ سبب تركه في التعليم، "عضه" لمدرسته في المرحلة الإبتدائية، فتم طرده من المدرسة.

_ بعد طرح مهرجان "رب الكون ميزنا بميزة"، حقق نسبب مشاهدة عالية تخطت حتى الآن 73 مليون مشاهدة.

_ تداول قطاع كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يسخرون فيه من "شكل" وطريقة غناء حمو بيكا، مثل قوله "رب الكون ميسنا بميسة".

_ قدم عدد من المهرجانات أبرزها "صاروخ بطعم الخوخ"، "النار والمافيا"، "قد الدح متقولش أح"، "ديب ويا الأسد"، وغيرها.