أشرف زكي عن روجينا في عيد ميلادها: "صاحبة البهجة والسعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي زوجته الفنانة روجينا بعيد ميلادها الـ49.

ونشر أشرف زكي، صورة تجمعه بزوجته روجينا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "رفيقة العمر، صاحبة البهجة والسعادة، كل لحظة وأنتي بخير وحب ، وأمل".

يُذكر أن روجينا متزوجة من الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين منذ أعوام طويلة، وانفصلت عنه مرة ولكنهما عادا مرة أخرى لبعضهما، وأنجبت منه ابنتيها مريم ومايا.