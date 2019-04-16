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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي زوجته الفنانة روجينا بعيد ميلادها الـ49.
ونشر أشرف زكي، صورة تجمعه بزوجته روجينا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "رفيقة العمر، صاحبة البهجة والسعادة، كل لحظة وأنتي بخير وحب ، وأمل".
يُذكر أن روجينا متزوجة من الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين منذ أعوام طويلة، وانفصلت عنه مرة ولكنهما عادا مرة أخرى لبعضهما، وأنجبت منه ابنتيها مريم ومايا.
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف زكي عن روجينا في عيد ميلادها: "صاحبة البهجة والسعادة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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